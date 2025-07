Marché nocturne 11ème édition Venarey-les-Laumes

Marché nocturne 11ème édition Venarey-les-Laumes samedi 26 juillet 2025.

Marché nocturne 11ème édition

Parvis de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 17:00:00

fin : 2025-07-26 23:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Cet événement incontournable de l’été rassemblera de nombreux exposants et artisans locaux, offrant aux visiteurs une diversité de produits artisanaux, de spécialités gourmandes et de créations originales. Une belle occasion de flâner sous les étoiles et de découvrir les talents de notre région dans une ambiance conviviale et festive.

En plus du marché, des animations rythmeront la soirée, garantissant une atmosphère chaleureuse et festive pour petits et grands. Des stands de restauration et de rafraîchissements seront également à disposition pour régaler les papilles des visiteurs tout au long de la soirée.

Le Marché Nocturne de Venarey-les-Laumes est une invitation à partager un moment de détente et de découverte en famille ou entre amis, tout en soutenant les artisans et commerçants locaux.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette belle soirée d’été ! .

Parvis de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr

English : Marché nocturne 11ème édition

German : Marché nocturne 11ème édition

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché nocturne 11ème édition Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*