Marché nocturne à Berson Berson

Marché nocturne à Berson Berson samedi 19 juillet 2025.

Marché nocturne à Berson

Place du Foyer Berson Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Le comité des fêtes organise un marché nocturne en plein centre du village !

Des food trucks et une buvette régaleront vos papilles et des artisans créateurs seront présents pour le plaisir de tous !

DJ SEB et SMJ Animation vous proposeront l’animation musicale.

Des tours de motos à 3 roues seront organisés (3€ le tour).

Alors vous faites quoi le 19 juillet ? .

Place du Foyer Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 35 04

English : Marché nocturne à Berson

German : Marché nocturne à Berson

Italiano :

Espanol : Marché nocturne à Berson

L’événement Marché nocturne à Berson Berson a été mis à jour le 2025-07-12 par OT Blaye