Marché nocturne à Campagnac Campagnac 8 août 2025 07:00

Aveyron

Marché nocturne à Campagnac La Sagne Campagnac Aveyron

Venez profiter d’un marché nocturne à Campagnac !

Organisé par la mairie de Campagnac à La Sagne.

A partir de 21h15 .

La Sagne

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 54 99

English :

Come and enjoy a night market in Campagnac!

German :

Genießen Sie einen Nachtmarkt in Campagnac!

Italiano :

Venite a godervi un mercato notturno a Campagnac!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de un mercado nocturno en Campagnac!

