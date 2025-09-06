Marché nocturne à Frontenac Frontenac

samedi 6 septembre 2025.

Marché nocturne à Frontenac

le bourg Frontenac Lot

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Le traditionnel marché gourmand sera de retour, les commerçants et producteurs environnants vous proposeront de la gastronomie locale. De grandes tables seront à disposition pour partager votre repas avec vos amis.

Dans l’après-midi, un concours de pétanque aura lieu à partir de 14h30, chemin St Jean. .

le bourg Frontenac 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 01 92 contact@frontenac.fr

English :

The traditional gourmet market will be back, with local merchants and producers offering local gastronomy

German :

Der traditionelle Gourmetmarkt wird wieder stattfinden. Die umliegenden Händler und Produzenten bieten Ihnen lokale Gastronomie an

Italiano :

Tornerà il tradizionale mercato gastronomico, con commercianti e produttori locali che serviranno prelibatezze locali

Espanol :

Volverá el tradicional mercado gourmet, con comerciantes y productores locales que servirán exquisiteces locales

