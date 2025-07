Marché nocturne à Gigouzac Gigouzac

Marché nocturne à Gigouzac mardi 12 août 2025.

Marché nocturne à Gigouzac

Le bourg Gigouzac Lot

Gratuit

Début : 2025-08-12 18:00:00

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Venez nombreux profiter de l’été et découvrir les saveurs du Lot dans une ambiance chaleureuse et familiale sous les étoiles.

Venez découvrir les producteurs et les artisans locaux. Apportez vos couverts.

Le bourg Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 5 65 36 83 69

English :

Come and enjoy summer and discover the flavours of the Lot in a warm, family atmosphere under the stars.

Come and discover local producers and craftsmen. Bring your own cutlery.

German :

Kommen Sie zahlreich, um den Sommer zu genießen und die Geschmäcker des Lot in einer warmen und familiären Atmosphäre unter dem Sternenhimmel zu entdecken.

Kommen Sie und entdecken Sie die lokalen Produzenten und Handwerker. Bringen Sie Ihr Besteck mit.

Italiano :

Venite a godervi l’estate e a scoprire i sapori del Lot in un’atmosfera calda e familiare sotto le stelle.

Venite a scoprire i produttori e gli artigiani locali. Portate le vostre posate.

Espanol :

Venga a disfrutar del verano y a descubrir los sabores del Lot en un ambiente cálido y familiar bajo las estrellas.

Venga a descubrir a los productores y artesanos locales. Traiga sus propios cubiertos.

