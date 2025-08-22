Marché nocturne à La Couronne Place du marché de La Couronne Martigues

Vendredi 22 août 2025 de 18h à 23h30. Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-22 23:30:00

Profitez de la douceur de l’été martégal ! Les artisans et commerçants animeront le village de La Couronne, sur la Côte Bleue pour satisfaire votre curiosité et régaler vos sens.Familles

Dans le cadre de la Fête de la Libération à La Couronne (Martigues), venez profiter du marché des créateurs au coeur du village.

Face à des créations uniques, des créateurs passionnés et 100% provençal, une vingtaine d’exposants feront découvrir leurs artisanats. Tableaux, mobiliers en bois flotté, décorations, créations coutures, poteries, bijoux en résine…



A partir de 21h, un orchestre de variétés « Happy Hand » mettre l’ambiance sur la Place du marché. .

Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

Make the most of a mild summer in the Marne region! Craftsmen and shopkeepers will be bringing the village of La Couronne, on the Côte Bleue, to life to satisfy your curiosity and delight your senses.

German :

Genießen Sie den milden Sommer im Martégal! Handwerker und Händler werden das Dorf La Couronne an der Côte Bleue beleben, um Ihre Neugierde zu befriedigen und Ihre Sinne zu verwöhnen.

Italiano :

Approfittate di un’estate mite nella regione della Marna! Artigiani e negozianti animeranno il villaggio di La Couronne, sulla Côte Bleue, per soddisfare la vostra curiosità e deliziare i vostri sensi.

Espanol :

Disfrute de un verano suave en la región de la Marne. Artesanos y comerciantes animarán el pueblo de La Couronne, en la Côte Bleue, para satisfacer su curiosidad y deleitar sus sentidos.

