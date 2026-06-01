Marche nocturne à la découverte de la biodiversité Halles-sous-les-Côtes samedi 27 juin 2026.

Halles-sous-les-Côtes

Marche nocturne à la découverte de la biodiversité

Place de l’église Halles-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association Des Vergers pour demain et la LPO Meuse s’associent pour une sortie originale et conviviale ce samedi. Au départ du lavoir, au cœur du village, partez pour une balade au cœur de la nature à la tombée de jour. Cette sortie permettra d’observer la faune et la flore locales dans une ambiance particulière, propice à l’écoute et à l’observation des espèces qui s’animent en soirée.

La soirée se terminera autour d’une collation offerte par l’association.

Il est conseillé de prévoir des chaussures adaptées à la marche ainsi que des jumelles.

Inscription obligatoire avant le 24 juin par téléphone.Tout public

0 .

Place de l’église Halles-sous-les-Côtes 55700 Meuse Grand Est +33 6 83 29 25 47

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English :

The association Des Vergers pour demain and LPO Meuse are teaming up for a unique and enjoyable outing this Saturday. Starting at the wash house in the heart of the village, set out on a walk through nature as night falls. This outing will give you the chance to observe local flora and fauna in a special atmosphere, perfect for listening to and watching the species that come to life in the evening.

The evening will conclude with a snack provided by the association.

We recommend wearing walking shoes and bringing binoculars.

Registration is required by June 24 via phone.

L’événement Marche nocturne à la découverte de la biodiversité Halles-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE