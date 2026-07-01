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AGENDA · Yquelon

Marché nocturne à la mini ferme Yquelon

jeudi 16 juillet 2026 · Yquelon

Marché nocturne à la mini ferme Yquelon

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
319 Rue des Fontaines
Ville
50400 Yquelon
Département
Manche
Tarif

Yquelon

Marché nocturne à la mini ferme

319 Rue des Fontaines Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Marché créateur   .

319 Rue des Fontaines Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 13 70 96 12  minifermedutaillais@gmail.com

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English : Marché nocturne à la mini ferme

L’événement Marché nocturne à la mini ferme Yquelon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Granville Terre et Mer