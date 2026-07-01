AGENDA · Yquelon
Marché nocturne à la mini ferme Yquelon
jeudi 16 juillet 2026 · Yquelon
Informations pratiques
Yquelon
Marché nocturne à la mini ferme
319 Rue des Fontaines Yquelon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Marché créateur .
319 Rue des Fontaines Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 13 70 96 12 minifermedutaillais@gmail.com
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English : Marché nocturne à la mini ferme
L’événement Marché nocturne à la mini ferme Yquelon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Granville Terre et Mer