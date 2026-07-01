Informations pratiques

Yquelon

Marché nocturne à la mini ferme

319 Rue des Fontaines Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Marché créateur .

319 Rue des Fontaines Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 13 70 96 12 minifermedutaillais@gmail.com

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English : Marché nocturne à la mini ferme

L’événement Marché nocturne à la mini ferme Yquelon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Granville Terre et Mer