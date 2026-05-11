Marché nocturne à Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer
Marché nocturne à Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Octeville-sur-Mer
Marché nocturne à Octeville-sur-Mer
Rue Félix Faure Octeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
C’est le grand retour des marchés nocturnes à Octeville-sur-Mer !
Flânerie, découvertes locales, dégustations, musique et bonne humeur seront au rendez-vous de ces soirées estivales. Petits et grands sont attendus pour profiter d’un moment chaleureux.
Au programme du samedi 20 juin 2026 Marché nocturne jumelé à la Fête de la Musique .
Rue Félix Faure Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 62 80
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English : Marché nocturne à Octeville-sur-Mer
L’événement Marché nocturne à Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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