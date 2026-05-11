Octeville-sur-Mer

Marché nocturne à Octeville-sur-Mer

Rue Félix Faure Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

C’est le grand retour des marchés nocturnes à Octeville-sur-Mer !

Flânerie, découvertes locales, dégustations, musique et bonne humeur seront au rendez-vous de ces soirées estivales. Petits et grands sont attendus pour profiter d’un moment chaleureux.

Au programme du samedi 20 juin 2026 Marché nocturne jumelé à la Fête de la Musique .

Rue Félix Faure Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 62 80

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English : Marché nocturne à Octeville-sur-Mer

L’événement Marché nocturne à Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie