Marché nocturne à Pleine Selve Pleine-Selve
Marché nocturne à Pleine Selve Pleine-Selve samedi 25 juillet 2026.
Pleine-Selve
Marché nocturne à Pleine Selve
Pleine-Selve Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Comité des fêtes de Pleine Selve organise cette année encore le marché nocturne du village !
Au programme, musique festive DJ, buvette et restauration.
Feu d’artifice offert par la municipalité.
Pensez à amener vos couverts !
Réservation conseillée au 06 27 04 39 77 .
Pleine-Selve 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 04 39 77
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English : Marché nocturne à Pleine Selve
L’événement Marché nocturne à Pleine Selve Pleine-Selve a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde