Pleine-Selve

Marché nocturne à Pleine Selve

Pleine-Selve Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Comité des fêtes de Pleine Selve organise cette année encore le marché nocturne du village !

Au programme, musique festive DJ, buvette et restauration.

Feu d’artifice offert par la municipalité.

Pensez à amener vos couverts !

Réservation conseillée au 06 27 04 39 77 .

Pleine-Selve 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 04 39 77

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English : Marché nocturne à Pleine Selve

L’événement Marché nocturne à Pleine Selve Pleine-Selve a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde