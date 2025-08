Marché Nocturne à Tavaux Parc des Vernaux Tavaux

Marché Nocturne à Tavaux Parc des Vernaux Tavaux samedi 2 août 2025.

Parc des Vernaux 73 Rue Boudier Tavaux Jura

Gratuit

Début : 2025-08-02 16:00:00

fin : 2025-08-02 22:00:00

2025-08-02

Déjà plus de 30 exposants sont inscrits pour notre marché d’été. De nombreux produits vous seront proposés bijoux, créations coutures, bougies, maroquinerie, habillement, dégustation d’escargots, statuts artisanales, livres… Le comité des fêtes assurera la buvette et la restauration. La soirée sera animée par le groupe de musique rock and blues LOUMWE.

Venez nombreux passer une belle soirée au sein du Parc des Vernaux. .

Parc des Vernaux 73 Rue Boudier Tavaux 39500 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 95 04 maxime.carvalho@villedetavaux.fr

