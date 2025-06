Marché nocturne #À vous de jouer – Saumur 8 juillet 2025 07:00

Les marchés nocturnes reviennent pour mettre de la lumière et de l’ambiance dans vos soirées d’été !

Pour ce premier rendez-vous, plus de 40 exposants vous invitent à une balade gourmande et festive au cœur de Saumur. Fouées à manger sur le pouce, douceurs sucrées, créations artisanales… c’est le moment idéal pour flâner, goûter, échanger, et remplir son panier (et son cœur) de belles découvertes.

Jeux de piste, mur digital interactif, jeux en bois et jeux de sociétés en vogue le centre-ville devient terrain de jeu. Pour mettre l’ambiance les fanfares Bazic, Orchestra et Gentlemen Square et la déambulation poétique et participative bAllAd vous emmèneront dans un voyage musical imprévisible…

Un concentré de convivialité, de saveurs locales et de bonne humeur… le tout sous les étoiles !

En partenariat avec Addict’o Jeu pour découvrir de nouveaux jeux de société.

Au programme :

Déambulation musicale Gentlemen Square Fanfare

De 18h15 à 19h et de 22h15 à 23h.

Ce groove band électro mobile et itinérant arpentera les rues pour vous offrir le dancefloor à ciel ouvert.

Déambulation participative bAlllAd

De 19h à 19h45 et de 21h à 21h45.

Bertrand, le commandant sonore, rappelle les règles de sécurité d’usage mais très vite, le voyage prend un virage… inattendu et la croisière dérive joyeusement entre poésie, beat-box, et chansons à tiroirs enregistrées à la volée. Départ rue F.Roosevelt.

Déambulation musicale Bazic Orchestra Fanfare

De 19h30 à 22h.

Bazic Orchestra de Brain-sur-Allonnes revisitera avec fantaisie les standards de variété française et internationale. Un moment de partage et de bonne humeur autour des airs de légende.

Jeux de piste sur la piste des animaux

De 18h à 22h.

Partez en famille sur les traces des animaux cachés sur les façades de Saumur, dans un jeu de piste insolite créé par le service Ville d’art et d’histoire.

Un safari urbain drôle et curieux, pour petits explorateurs et grands curieux ! Rendez-vous parvis du Dôme.

Animation Ludik’Joe Mur digital

De 18h à 23h.

Bienvenue dans l’univers du mur digital Ludi’Joe un terrain de jeu XXL, interactif et ultra dynamique. En duel ou en coopération, vous allez courir, viser, bondir, rire… et peut-être même battre le score ultime.

Visite balades en petit train

Départ devant l’Office de Tourisme.

De 19h à 22h. Circuit de 15 min Accès libre.

En partenariat avec Les Petits Trains du Val de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 8 juillet 2025

Ouverture le mardi de 18h à 23h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

The night markets are back to brighten up your summer evenings!

German :

Die Nachtmärkte kehren zurück, um Licht und Stimmung in Ihre Sommerabende zu bringen!

Italiano :

I mercati notturni sono tornati, portando luce e atmosfera alle vostre serate estive!

Espanol :

Vuelven los mercados nocturnos, que aportan luz y ambiente a las noches de verano

