Corneilhan

MARCHÉ NOCTURNE ADAJA

place de la République Corneilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La Mairie de Corneilhan vous propose une journée de marché entre gourmandise, animations et musiques.

La Mairie de Corneilhan vous propose une journée de marché entre gourmandise, animations et musiques. .

place de la République Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64 accueil@corneilhan.fr

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English :

The Corneilhan Town Hall invites you to a day of shopping filled with delicious treats, entertainment, and music.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE ADAJA Corneilhan a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34