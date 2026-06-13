MARCHÉ NOCTURNE ADAJA Corneilhan
MARCHÉ NOCTURNE ADAJA Corneilhan samedi 18 juillet 2026.
Corneilhan
MARCHÉ NOCTURNE ADAJA
place de la République Corneilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
La Mairie de Corneilhan vous propose une journée de marché entre gourmandise, animations et musiques.
La Mairie de Corneilhan vous propose une journée de marché entre gourmandise, animations et musiques. .
place de la République Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64 accueil@corneilhan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Corneilhan Town Hall invites you to a day of shopping filled with delicious treats, entertainment, and music.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE ADAJA Corneilhan a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34
À voir aussi à Corneilhan (Hérault)
- FÊTE LOCALE DE CORNEILHAN Corneilhan 2 juillet 2026