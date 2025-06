Marché Nocturne Aiguillonnaise Concert Showys L’Aiguillon-la-Presqu’île 13 août 2025 19:00

Vendée

Marché Nocturne Aiguillonnaise Concert Showys Esplanade de la Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 19:00:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Marché nocturne et animé. Tous les mercredis soir de juillet et d’août, retrouvez artisans et artistes qui exposent leurs créations et proposent des démonstrations de leur savoir-faire.

19h marché Présence également de producteurs locaux pour des dégustations gourmandes.

21h Concert Showyz

Fondé, en 1993, par une équipe d’artistes et de musiciens, SHOWYS est un groupe en quête perpétuelle d’excellence.

Ses artistes musiciens et techniciens travaillent main dans la main pour concevoir le meilleur SHOW .

Ce concert sera l’occasion de vous emmener dans leurs univers avec les tubes d’hier et d’aujourd’hui. Ambiance et Danse sont les maitres mots d’une soirée avec SHOWYS. .

Esplanade de la Mer

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

English :

Animated night market. Every Wednesday evening in July and August, artisans and artists display their creations and demonstrate their skills.

German :

Lebhafter Nachtmarkt. Jeden Mittwochabend im Juli und August finden Sie Handwerker und Künstler, die ihre Kreationen ausstellen und ihr Können demonstrieren.

Italiano :

Un vivace mercato notturno. Ogni mercoledì sera di luglio e agosto, artigiani e artisti espongono le loro creazioni e offrono dimostrazioni delle loro abilità.

Espanol :

Un animado mercado nocturno. Todos los miércoles por la noche en julio y agosto, artesanos y artistas exponen sus creaciones y ofrecen demostraciones de sus habilidades.

L’événement Marché Nocturne Aiguillonnaise Concert Showys L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud