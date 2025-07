Marché nocturne Allouville-Bellefosse

Marché nocturne Allouville-Bellefosse vendredi 8 août 2025.

Marché nocturne

Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 17:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Profitez d’une soirée conviviale avec un marché nocturne réunissant plus de 60 exposants, essentiellement des produits du terroir et de l’artisanat. Des animations auront également lieu toute la soirée, et des food trucks seront présents pour vous restaurer.

Profitez d’une soirée conviviale avec un marché nocturne réunissant plus de 60 exposants, essentiellement des produits du terroir et de l’artisanat. Des animations auront également lieu toute la soirée, et des food trucks seront présents pour vous restaurer. .

Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 01 65

English : Marché nocturne

Enjoy a convivial evening with a night market gathering more than 60 exhibitors, mainly local products and crafts. Animations will also take place all evening, and food trucks will be present to restore you.

German :

Genießen Sie einen geselligen Abend mit einem Nachtmarkt mit über 60 Ausstellern, die vor allem regionale Produkte und Kunsthandwerk anbieten. Den ganzen Abend über gibt es Animationen und Foodtrucks, die für Ihr leibliches Wohl sorgen.

Italiano :

Godetevi una serata conviviale con un mercato notturno con oltre 60 espositori, che vendono principalmente prodotti locali e artigianato. Durante la serata ci sarà anche intrattenimento e saranno a disposizione dei food truck per servirvi.

Espanol :

Disfrute de una velada agradable con un mercado nocturno en el que participarán más de 60 expositores, principalmente de productos locales y artesanía. También habrá animación durante toda la velada y camiones de comida para servirle.

L’événement Marché nocturne Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2025-07-15 par Yvetot Normandie Tourisme