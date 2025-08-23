Marché nocturne Place du village Arcangues

Place du village Chemin de Karrika Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Marché Nocturne de créateurs et producteurs. De nombreux exposants locaux.

Animations musicales et restauration sur place.

Finales de pelote. .

Place du village Chemin de Karrika Arcangues 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 03 28

