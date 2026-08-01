UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cier-de-Rivière

MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL Cier-de-Rivière

samedi 8 août 2026 · Cier-de-Rivière

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
31510 Cier-de-Rivière
Département
Haute-Garonne
Tarif

Cier-de-Rivière

MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL

Cier-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Animation musicale avec DJ Lady Miss Penelope, Abigail Abeille Tattoo, restauration sur place.
Proposé par l’association Cier Organisation et Loisirs.   .

Cier-de-Rivière 31510 Haute-Garonne Occitanie   cieranimationsetloisirs@gmail.com

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English :

Live music featuring DJ Lady Miss Penelope and Abigail Abeille Tattoo, with food available on site.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL Cier-de-Rivière a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE