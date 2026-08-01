Informations pratiques

Cier-de-Rivière

MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL

Cier-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Animation musicale avec DJ Lady Miss Penelope, Abigail Abeille Tattoo, restauration sur place.

Proposé par l’association Cier Organisation et Loisirs. .

Cier-de-Rivière 31510 Haute-Garonne Occitanie cieranimationsetloisirs@gmail.com

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English :

Live music featuring DJ Lady Miss Penelope and Abigail Abeille Tattoo, with food available on site.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL Cier-de-Rivière a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE