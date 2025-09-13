Marché nocturne artisanal Compiègne

Place du Change Compiègne Oise

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 21:00:00

2025-09-13

Retrouvez des artisans locaux sur la place du change autour de la fontaine, pour découvrir un moment convivial avec un air de vacances.

Le marché aura lieu une fois par mois, sauf au mois d’aout.

Venez nombreux découvrir notre deuxièmes éditions. 0 .

Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 64 47 71 63 lesdemoisellesdecompiegne@gmail.com

