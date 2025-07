Marché nocturne artisanal Place de l’église Granges-Aumontzey

Marché nocturne artisanal Place de l’église Granges-Aumontzey mercredi 16 juillet 2025.

Marché nocturne artisanal

Place de l’église Centre ville Granges-Aumontzey Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-08-20 22:00:00

2025-07-16

De nombreux producteurs locaux. Expositions et animations. Restauration sur place.Tout public

Place de l’église Centre ville Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est +33 3 29 51 41 09

English :

Many local producers. Exhibitions and entertainment. Catering on site.

German :

Zahlreiche lokale Produzenten. Ausstellungen und Animationen. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Molti produttori locali. Mostre e intrattenimento. Ristorazione in loco.

Espanol :

Numerosos productores locales. Exposiciones y espectáculos. Restauración in situ.

L’événement Marché nocturne artisanal Granges-Aumontzey a été mis à jour le 2025-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES