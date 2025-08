Marché nocturne artisanal Saint-Seine-l’Abbaye

Marché nocturne artisanal Saint-Seine-l’Abbaye jeudi 21 août 2025.

Marché nocturne artisanal

Place des Tilleuls Saint-Seine-l’Abbaye Côte-d’Or

Gratuit

2025-08-21

Plongez dans l’ambiance conviviale de notre marché nocturne !

Venez flâner entre les stands de 25 exposants et artisans locaux, fiers de partager leur savoir-faire et leurs produits.

Au programme dégustations gourmandes de spécialités régionales, repas traditionnels bourguignons à savourer sur place, et une atmosphère festive qui sent bon la Bourgogne authentique.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux du terroir, des rencontres et des saveurs d’exception ! .

Place des Tilleuls Saint-Seine-l’Abbaye 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ccfss.fr

