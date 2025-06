Marche nocturne avec pauses repas Saint-Adjutory 12 juillet 2025 07:00

Charente

Marche nocturne avec pauses repas Saint-Adjutory Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Rendez-vous le samedi 12 juillet 2025 pour une soirée inoubliable entre nature, bonne humeur et gourmandises.

Saint-Adjutory 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Join us on Saturday, July 12, 2025 for an unforgettable evening of nature, good cheer and gourmet delights.

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 12. Juli 2025, zu einem unvergesslichen Abend zwischen Natur, guter Laune und Leckereien.

Italiano :

Unitevi a noi sabato 12 luglio 2025 per una serata indimenticabile all’insegna della natura, del buon umore e delle delizie gastronomiche.

Espanol :

Acompáñenos el sábado 12 de julio de 2025 en una velada inolvidable de naturaleza, buen humor y delicias gastronómicas.

L’événement Marche nocturne avec pauses repas Saint-Adjutory a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord