Marché Nocturne – Bacqueville-en-Caux, 4 juillet 2025 17:00, Bacqueville-en-Caux.

Seine-Maritime

Marché Nocturne Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-07-04 17:00:00

fin : 2025-08-01 23:00:00

2025-07-04

2025-08-01

A Bacqueville-en-Caux, faites un tour au marché nocturne pour animer votre été ! Artisans, producteurs et animations musicales rythmeront le marché tout au long de la soirée.

Restauration sur place !

Place du Général de Gaulle

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 95 06 68 jean-josephc@wanadoo.fr

English : Marché Nocturne

In Bacqueville-en-Caux, visit the night market to liven up your summer! Craftsmen, producers and musical entertainers will be on hand throughout the evening.

Catering on site!

German :

Besuchen Sie in Bacqueville-en-Caux den Nachtmarkt, um Ihren Sommer zu beleben! Handwerker, Produzenten und musikalische Darbietungen bestimmen den Rhythmus des Marktes den ganzen Abend über.

Verpflegung vor Ort!

Italiano :

A Bacqueville-en-Caux, fate un salto al mercato notturno per animare l’estate! Artigiani, produttori e musica dal vivo saranno a disposizione per tutta la sera.

Cibo e bevande disponibili in loco!

Espanol :

En Bacqueville-en-Caux, acérquese al mercado nocturno para animar el verano Artesanos, productores y música en directo durante toda la velada.

Comida y bebida in situ

