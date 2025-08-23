Marché nocturne Beauvais
Marché nocturne Beauvais samedi 23 août 2025.
Marché nocturne
Place Jeanne Hachette Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 17:00:00
fin : 2025-08-23 23:30:00
Date(s) :
2025-08-23
Rejoignez-nous nombreux au marché nocturne dès 17h pour découvrir les créations uniques de nos artisans locaux. Laissez-vous emporter par une déambulation musicale avec un accordéoniste, et ne manquez pas le concert latino à 19h30 pour une soirée pleine d’animation et de convivialité. 0 .
Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché nocturne Beauvais a été mis à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis