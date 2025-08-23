Marché nocturne Beauvais

Marché nocturne Beauvais samedi 23 août 2025.

Marché nocturne

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Gratuit

Début : 2025-08-23 17:00:00

fin : 2025-08-23 23:30:00

2025-08-23

Rejoignez-nous nombreux au marché nocturne dès 17h pour découvrir les créations uniques de nos artisans locaux. Laissez-vous emporter par une déambulation musicale avec un accordéoniste, et ne manquez pas le concert latino à 19h30 pour une soirée pleine d’animation et de convivialité. 0 .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

