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AGENDA · Berneuil

Marché nocturne Mairie Berneuil

samedi 25 juillet 2026 · Mairie · Berneuil

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Mairie
Adresse
Le Bourg
Ville
16480 Berneuil
Département
Charente
Tarif

Berneuil

Marché nocturne

Mairie Le Bourg Berneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Venez flâner, découvrir et partager un moment magique sous les étoiles, produits locaux, animations et convivialité, restauration sur place
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Mairie Le Bourg Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 55 52 

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English : Marché nocturne

Come stroll around, explore, and share a magical moment under the stars—with local products, entertainment, a warm and friendly atmosphere, and on-site dining

L’événement Marché nocturne Berneuil a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Sud Charente