Marché nocturne Mairie Berneuil
samedi 25 juillet 2026 · Mairie · Berneuil
Informations pratiques
Berneuil
Marché nocturne
Mairie Le Bourg Berneuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez flâner, découvrir et partager un moment magique sous les étoiles, produits locaux, animations et convivialité, restauration sur place
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Mairie Le Bourg Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 55 52
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English : Marché nocturne
Come stroll around, explore, and share a magical moment under the stars—with local products, entertainment, a warm and friendly atmosphere, and on-site dining
L’événement Marché nocturne Berneuil a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Sud Charente