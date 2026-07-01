Marché nocturne Mairie Berneuil

Informations pratiques

Berneuil

Marché nocturne

Mairie Le Bourg Berneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez flâner, découvrir et partager un moment magique sous les étoiles, produits locaux, animations et convivialité, restauration sur place

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Mairie Le Bourg Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 55 52

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English : Marché nocturne

Come stroll around, explore, and share a magical moment under the stars—with local products, entertainment, a warm and friendly atmosphere, and on-site dining

L’événement Marché nocturne Berneuil a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Sud Charente