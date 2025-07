Marché Nocturne Place Châtaignier Bléneau

Place Châtaignier Place Châtaigner Bléneau Yonne

Début : 2025-07-25 17:00:00

fin : 2025-07-25 21:30:00

2025-07-25

Marché Nocturne de Bléneau.

Découverte de produits locaux. Rencontre avec des artisans locaux .Repas et animations organisés par le Bar du Commerce. Venez profiter d’une soirée estivale en plein air, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Entrée libre et ouverte à tous. .

Place Châtaignier Place Châtaigner Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 97 68 mairie@bleneau.fr

