Marché Nocturne Bozouls

Marché Nocturne Bozouls samedi 26 juillet 2025.

Marché Nocturne

Bozouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Marché de producteurs aveyronnais. Restauration et buvette sur place.

Le traditionnel marché nocturne qui rythme l’été bozoulais est de retour.

Comme depuis plusieurs années, des producteurs et artisans de la région et des alentours viennent y proposer leurs produits.

L’occasion pour les habitants de la région et les nombreux touristes de découvrir les spécialités de l’Aveyron et d’ailleurs.

Comme d’habitude, nous vous proposerons une tombola ainsi qu’une buvette sur place. .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

Aveyron producers’ market. Food and refreshments on site.

German :

Markt mit Erzeugern aus dem Aveyron. Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

Mercato contadino in Aveyron. Cibo e rinfreschi in loco.

Espanol :

Mercado agrícola en Aveyron. Comida y refrescos in situ.

L’événement Marché Nocturne Bozouls a été mis à jour le 2025-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)