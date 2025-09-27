Marche nocturne Brantôme en Périgord
Marche nocturne Brantôme en Périgord samedi 27 septembre 2025.
Marche nocturne
Salle des fêtes Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Marche nocturne: 6 kms. 5€ par participant. Pause à mi-circuit, soupe à l’arrivée, sur réservation. Gilet haute visibilité et lampe torche conseillées. Départ à 19h.
Salle des fêtes Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 00 65 60
English : Marche nocturne
Night walk: 6 kms. 5? per participant. Mid-circuit break, soup on arrival, on reservation. High-visibility vest and flashlight recommended. Departure at 7pm.
German : Marche nocturne
Nachtwanderung: 6 km. 5? pro Teilnehmer. Pause auf halber Strecke, Suppe am Ziel, auf Reservierung. Sichtbarkeitsweste und Taschenlampe empfohlen. Start um 19 Uhr.
Italiano :
Passeggiata notturna: 6 km. 5? per partecipante. Pausa a metà percorso, zuppa all’arrivo, su prenotazione. Si raccomanda un gilet ad alta visibilità e una torcia. Inizio alle 19.00.
Espanol : Marche nocturne
Paseo nocturno: 6 kms. 5? por participante. Descanso a mitad de camino, sopa a la llegada, previo acuerdo. Se recomienda chaleco reflectante y linterna. Comienzo a las 19.00 h.
L’événement Marche nocturne Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2025-09-06 par Val de Dronne