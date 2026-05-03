Marché Nocturne Place Martelange (en cas de pluie, repli à la salle des fêtes Raymond Juillard) Bussières

Bussières

Marché Nocturne

Place Martelange (en cas de pluie, repli à la salle des fêtes Raymond Juillard) Aux abords du plan d’eau Bussières Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Flânez parmi les stands de producteurs et artisans locaux, composez votre dîner champêtre et profitez d’une ambiance conviviale avec concerts et jeux en bois en libre-service.

Concert Salsa Libertad (musique cubaine).

Prévoir le paiement en espèces car certains exposants ne disposent pas de terminaux de carte bancaire.

Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking. .

Place Martelange (en cas de pluie, repli à la salle des fêtes Raymond Juillard) Aux abords du plan d’eau Bussières 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Bussières a été mis à jour le 2026-05-05 par Maison du Grand Site