Marché nocturne

Place du Marché Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Chaque samedi de l’été, c’est l’occasion de flâner dans les allées d’étals de produits artisanaux et de repartir avec votre souvenir de Cabourg.

Chaque samedi de l’été, c’est l’occasion de flâner dans les allées d’étals de produits artisanaux et de repartir avec votre souvenir de Cabourg. .

Place du Marché Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché nocturne

Every Saturday during the summer, it’s an opportunity to stroll through the aisles of artisanal products and leave with your souvenir of Cabourg.

L’événement Marché nocturne Cabourg a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Normandie Pays d’Auge