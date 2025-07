Marché nocturne Cany-Barville

Marché nocturne Cany-Barville vendredi 8 août 2025.

Marché nocturne

Place Robert Gabel Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Le marché Cany Artisanal fait son retour cet été !

Les vendredis 18 juillet et 8 août 2025 de 17h à 23h, Place Robert Gabel Cany-Barville

Deux belles soirées estivales en perspective pour flâner au cœur de l’artisanat local ! Venez à la rencontre de créateurs passionnés, dégustez des produits du terroir et laissez-vous surprendre par une ambiance chaleureuse et festive.

C’est le moment idéal pour faire le plein d’inspiration, de découvertes… et de gourmandises !

On vous attend nombreux pour célébrer le talent et le savoir-faire local !

Le marché Cany Artisanal fait son retour cet été !

Les vendredis 18 juillet et 8 août 2025 de 17h à 23h, Place Robert Gabel Cany-Barville

Deux belles soirées estivales en perspective pour flâner au cœur de l’artisanat local ! Venez à la rencontre de créateurs passionnés, dégustez des produits du terroir et laissez-vous surprendre par une ambiance chaleureuse et festive.

C’est le moment idéal pour faire le plein d’inspiration, de découvertes… et de gourmandises !

On vous attend nombreux pour célébrer le talent et le savoir-faire local ! .

Place Robert Gabel Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44

English : Marché nocturne

The Cany Artisanal market is back this summer!

Fridays, July 18 and August 8, 2025 from 5pm to 11pm, Place Robert Gabel ? Cany-Barville

Two beautiful summer evenings to stroll through the heart of local craftsmanship! Come and meet passionate creators, taste local products and be surprised by the warm, festive atmosphere.

It’s the perfect time to fill up on inspiration, discoveries… and delicacies!

We look forward to seeing you there to celebrate local talent and know-how!

German :

Der Cany Artisanal Market kehrt diesen Sommer zurück!

Freitags, 18. Juli und 8. August 2025 von 17 bis 23 Uhr, Place Robert Gabel? Cany-Barville

Zwei schöne Sommerabende in Aussicht, an denen Sie im Herzen des lokalen Kunsthandwerks bummeln können! Treffen Sie leidenschaftliche Schöpfer, probieren Sie regionale Produkte und lassen Sie sich von einer herzlichen und festlichen Atmosphäre überraschen.

Dies ist der ideale Zeitpunkt, um sich inspirieren zu lassen, neue Entdeckungen zu machen… und Leckereien zu genießen!

Wir erwarten Sie zahlreich, um das Talent und das lokale Know-how zu feiern!

Italiano :

Il mercato artigianale di Cany torna quest’estate!

Venerdì 18 luglio e 8 agosto 2025 dalle 17.00 alle 23.00, Place Robert Gabel ? Cany-Barville

Due belle serate estive in prospettiva per passeggiare nel cuore dell’artigianato locale! Venite a conoscere designer appassionati, assaggiate i prodotti locali e lasciatevi sorprendere da un’atmosfera calda e festosa.

È il momento perfetto per lasciarsi ispirare, scoprire cose nuove… e concedersi deliziosi piaceri!

Vi aspettiamo per celebrare i talenti e le competenze locali!

Espanol :

¡El mercado artesanal de Cany vuelve este verano!

Viernes 18 de julio y 8 de agosto de 2025 de 17:00 a 23:00 h, Place Robert Gabel ? Cany-Barville

¡Dos hermosas tardes de verano en perspectiva para pasear en el corazón de la artesanía local! Venga a conocer a diseñadores apasionados, deguste productos locales y déjese sorprender por un ambiente cálido y festivo.

Es el momento perfecto para inspirarse, descubrir cosas nuevas… ¡y darse un capricho!

Esperamos verle allí para celebrar el talento y la experiencia locales

L’événement Marché nocturne Cany-Barville a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre