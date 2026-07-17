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AGENDA · Cazilhac

MARCHÉ NOCTURNE Cazilhac

vendredi 17 juillet 2026 · Cazilhac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Ville
34190 Cazilhac
Département
Hérault
Tarif

Cazilhac

MARCHÉ NOCTURNE

Cazilhac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Découvrez le marché nocturne de Cazilhac avec des produits locaux, de l’artisanat et des créateurs sur la place de la Mairie.
Profitez également d’un karaoké gratuit un vendredi sur deux.   .

Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 91 13 46  Lesmarchesdecazilhac@outlook.fr

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English :

Discover the Cazilhac night market, featuring local products, crafts, and artists, at the Town Hall square.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Cazilhac a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34