MARCHÉ NOCTURNE Cazilhac
vendredi 17 juillet 2026 · Cazilhac
Informations pratiques
Cazilhac
MARCHÉ NOCTURNE
Cazilhac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Découvrez le marché nocturne de Cazilhac avec des produits locaux, de l’artisanat et des créateurs sur la place de la Mairie.
Profitez également d’un karaoké gratuit un vendredi sur deux. .
Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 91 13 46 Lesmarchesdecazilhac@outlook.fr
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English :
Discover the Cazilhac night market, featuring local products, crafts, and artists, at the Town Hall square.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE Cazilhac a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34