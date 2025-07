Marché nocturne Grande rue de la Coupée Charnay-lès-Mâcon

Marché nocturne Grande rue de la Coupée Charnay-lès-Mâcon vendredi 4 juillet 2025.

Marché nocturne

Grande rue de la Coupée Centre-ville, Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 23:00:00

2025-07-04

Plus de 70 artisans passionnés, proposant des créations uniques et originales seront présents sculpture, céramique, bijoux, verre soufflé, tournage sur bois, décoration pour enfants et bien d’autres. Cette manifestation est aussi l’occasion pour les artisans de partager leur passion avec le public grâce à des démonstrations de leurs savoir-faire, parfois méconnus.

La gastronomie est également à l’honneur le marché réunit des producteurs de vins et produits locaux, des restaurateurs. .

Grande rue de la Coupée Centre-ville, Grande rue de la Coupée Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 10 06

