Marché Nocturne Chauny Chauny

Chauny

Marché Nocturne Chauny

Place du Marché Couvert Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le vendredi 12 juin, dès 17h, la place du Marché Couvert de Chauny se transforme en un lieu magique pour le Marché Nocturne organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de Chauny (ACC) !

Au programme

-Nos commerçants locaux, prêts à vous faire découvrir leurs merveilles.

– Un marché artisanal avec des créations uniques.

-Une paella géante par L’Aurore Des Papilles, à partager dans la convivialité.

-Des concerts live , des conteurs d’histoires, des jeux pour enfants (pêche aux canards, structures gonflables par DAMAXX et HappyFun).

Buvette et restauration dans la grande halle du marché couvert

Le vendredi 12 juin, dès 17h, la place du Marché Couvert de Chauny se transforme en un lieu magique pour le Marché Nocturne organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de Chauny (ACC) !

Au programme

-Nos commerçants locaux, prêts à vous faire découvrir leurs merveilles.

– Un marché artisanal avec des créations uniques.

-Une paella géante par L’Aurore Des Papilles, à partager dans la convivialité.

-Des concerts live , des conteurs d’histoires, des jeux pour enfants (pêche aux canards, structures gonflables par DAMAXX et HappyFun).

Buvette et restauration dans la grande halle du marché couvert .

Place du Marché Couvert Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France acc-chauny@outlook.fr

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English :

On Friday 12 June, from 5pm, Chauny?s Place du Marché Couvert will be transformed into a magical place for the Marché Nocturne organized by the Association des Commerçants et Artisans de Chauny (ACC)!

On the program:

-Our local merchants, ready to let you discover their wonders.

– A craft market with unique creations.

-A giant paella by L?Aurore Des Papilles, to be shared in a convivial atmosphere.

-Live concerts, storytellers, children?s games (duck fishing, inflatables by DAMAXX and HappyFun).

Refreshments and catering in the covered market hall

L’événement Marché Nocturne Chauny Chauny a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur de Picard