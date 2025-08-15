MARCHÉ NOCTURNE Cierp-Gaud

PARC DU CHÂTEAU Cierp-Gaud Haute-Garonne

Une trentaine d’artisans et commerçants locaux avec restauration et buvette sur fond musical.
Organisé par le comité des fêtes de Cierp Gaud.   .

PARC DU CHÂTEAU Cierp-Gaud 31440 Haute-Garonne Occitanie   jaliecrea@gmail.com

English :

Around thirty local craftsmen and merchants with food and refreshments to a musical backdrop.

German :

Rund 30 lokale Handwerker und Händler mit Speisen und Getränken bei musikalischer Untermalung.

Italiano :

Una trentina di artigiani e commercianti locali saranno a disposizione per fornire cibo e rinfreschi con un accompagnamento musicale.

Espanol :

Una treintena de artesanos y comerciantes locales ofrecerán comida y refrescos con acompañamiento musical.

