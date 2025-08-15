MARCHÉ NOCTURNE Cierp-Gaud
MARCHÉ NOCTURNE Cierp-Gaud vendredi 15 août 2025.
MARCHÉ NOCTURNE
PARC DU CHÂTEAU Cierp-Gaud Haute-Garonne
Tarif :
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-15
Date(s) :
2025-08-15
Une trentaine d’artisans et commerçants locaux avec restauration et buvette sur fond musical.
Organisé par le comité des fêtes de Cierp Gaud. .
PARC DU CHÂTEAU Cierp-Gaud 31440 Haute-Garonne Occitanie jaliecrea@gmail.com
English :
Around thirty local craftsmen and merchants with food and refreshments to a musical backdrop.
German :
Rund 30 lokale Handwerker und Händler mit Speisen und Getränken bei musikalischer Untermalung.
Italiano :
Una trentina di artigiani e commercianti locali saranno a disposizione per fornire cibo e rinfreschi con un accompagnamento musicale.
Espanol :
Una treintena de artesanos y comerciantes locales ofrecerán comida y refrescos con acompañamiento musical.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE Cierp-Gaud a été mis à jour le 2025-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE