Marché Nocturne Cinq-Mars-la-Pile

Marché Nocturne Cinq-Mars-la-Pile vendredi 25 juillet 2025.

Marché Nocturne

Place des Meuliers Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Début : 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-25 23:00:00

2025-07-25

Le marché de producteurs locaux se transforme en marché nocturne !

Au programme Produits locaux, Animations, Restauration et buvette, maquillage artistique… L’occasion de passer une agréable soirée !

Place des Meuliers Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 20 30

English :

The local farmers’ market turns into a night market!

On the program: local produce, entertainment, food and refreshments, face painting? The perfect opportunity to spend a pleasant evening!

German :

Der lokale Bauernmarkt verwandelt sich in einen Nachtmarkt!

Auf dem Programm stehen: lokale Produkte, Animationen, Essen und Trinken, künstlerisches Schminken? Die Gelegenheit, einen angenehmen Abend zu verbringen!

Italiano :

Il mercato agricolo locale si trasforma in un mercato notturno!

In programma: prodotti locali, intrattenimento, cibo e rinfreschi, face painting? Sarà sicuramente una serata divertente!

Espanol :

¡El mercado local de agricultores se transforma en un mercado nocturno!

En el programa: productos locales, animación, comida y refrescos, pintacaras? Será una velada muy divertida

