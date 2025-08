Marche nocturne Corn

Marche nocturne Corn samedi 11 octobre 2025.

Marche nocturne

Corn Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

Date(s) :

2025-10-11

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

À l’occasion du jour de la nuit, venez vous immerger dans les paysages étoilés de la vallée du Célé sur le

sentier nocturne de Corn. Suivez le guide à la tombée de la nuit pour porter un regard nouveau sur le paysage et ses habitants. Pensez à amener votre repas pour un pique-nique au crépuscule !

Annulé en cas de mauvaise météo. 30 places .

Corn 46100 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Come and immerse yourself in the starlit landscapes of the Célé valley on the nocturnal

corn night trail. Follow the guide as night falls, and take a fresh look at the landscape and its inhabitants. Don’t forget to bring your lunch for a picnic at dusk!

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Anlässlich des Tages der Nacht tauchen Sie in die Sternenlandschaften des Célé-Tals auf dem

nachtpfad von Corn. Folgen Sie dem Führer bei Einbruch der Nacht, um einen neuen Blick auf die Landschaft und ihre Bewohner zu werfen. Denken Sie daran, Ihr Essen für ein Picknick in der Abenddämmerung mitzubringen!

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Venite a immergervi nei paesaggi stellati della valle del Célé lungo il sentiero notturno del mais

sentiero notturno del mais. Seguite la guida al calar della notte per vedere il paesaggio e i suoi abitanti sotto una luce completamente nuova. Non dimenticate di portare il pranzo per un picnic al tramonto!

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Venga a sumergirse en los paisajes estrellados del valle del Célé a través del sendero nocturno del Maíz

ruta nocturna del maíz. Siga al guía mientras cae la noche para contemplar el paisaje y sus habitantes bajo una luz totalmente nueva. No olvide traer su almuerzo para disfrutar de un picnic al atardecer

