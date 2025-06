Marché nocturne Cornus 14 juillet 2025 07:00

Aveyron

Marché nocturne Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

2025-08-04

2025-08-18

Le village de Cornus vous convie à ses marchés de producteurs de l’été

Les produits vendus sur le marché sont le pain, les pâtisseries, les fruits et légumes, le miel, le vin, les escargots, la truffade et l’aligot, les salaisons de porc, les fromages de brebis, les bières fermières, les magrets canards, les glaces au lait de brebis.

Possibilité de se restaurer sur place.

De 18 à 23h. Dans le centre du village (tables et chaises fournis). .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 47

English :

The village of Cornus invites you to its summer farmers’ markets

German :

Das Dorf Cornus lädt Sie zu seinen sommerlichen Bauernmärkten ein

Italiano :

Il villaggio di Cornus vi invita a partecipare ai suoi mercati agricoli estivi

Espanol :

El pueblo de Cornus le invita a sus mercados agrícolas de verano

L’événement Marché nocturne Cornus a été mis à jour le 2025-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)