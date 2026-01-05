Marché nocturne Créateurs & Artisans Placette Croisière (Ancien Casino) Hendaye

Marché nocturne Créateurs & Artisans

Placette Croisière (Ancien Casino) Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

À Hendaye-plage, en front de mer, face à l’Ancien Casino, du 29 juin au 31 août, tous les lundis de 19h30 à 23h30, se rassemblent artisans & créateurs locaux.

Sélectionnés avec soin par Hendaye Tourisme, ces artisans créateurs sont essentiellement originaires du Pays basque.

Ici on flâne, on s’attarde, on pose le regard, séduit par l’originalité et la qualité des bijoux, étoffes, poteries, etc… puis on craque… juste pour le plaisir ! .

+33 5 59 20 00 34

