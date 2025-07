Marché nocturne Créateurs et Artisans à Saint-Cyprien Saint-Cyprien

Marché nocturne Créateurs et Artisans à Saint-Cyprien Saint-Cyprien mercredi 16 juillet 2025.

Marché nocturne Créateurs et Artisans à Saint-Cyprien

Saint-Cyprien Dordogne

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-23

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

L’association des commerçants Cypriotes organise un marché nocturne Créateurs et Artisans tous les mercredis du 9 juillet au 20 août à Saint-Cyprien de 18h à 22h.

Infos et réservations 06 49 70 48 56

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lescommercantscypriotes24220@gmail.com

English : Marché nocturne Créateurs et Artisans à Saint-Cyprien

The association des commerçants Cypriotes organizes a Creators and Craftsmen night market every Wednesday from July 9 to August 20 in Saint-Cyprien from 6pm to 10pm.

Information and reservations: 06 49 70 48 56

German : Marché nocturne Créateurs et Artisans à Saint-Cyprien

Die Association des commerçants Cypriotes organisiert jeden Mittwoch vom 9. Juli bis zum 20. August in Saint-Cyprien von 18.00 bis 22.00 Uhr einen Nachtmarkt für Designer und Kunsthandwerker.

Infos und Reservierungen: 06 49 70 48 56

Italiano :

L’associazione dei commercianti ciprioti organizza un mercato notturno dei creatori e degli artigiani ogni mercoledì dal 9 luglio al 20 agosto a Saint-Cyprien, dalle 18.00 alle 22.00.

Informazioni e prenotazioni: 06 49 70 48 56

Espanol : Marché nocturne Créateurs et Artisans à Saint-Cyprien

La asociación de comerciantes chipriotas organiza un mercado nocturno de Creadores y Artesanos todos los miércoles del 9 de julio al 20 de agosto en Saint-Cyprien, de 18:00 a 22:00 h.

Información y reservas: 06 49 70 48 56

