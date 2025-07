Marché nocturne d’art et d’artisanat Bazar Bizarre Angoulême

Place du Palet Angoulême Charente

L’association Grimoire et Potion vous propose un marché nocturne d’art et d’artisanat place du Palet, dimanche 13 juillet de 17h à 22h. Plus de 40 exposants seront présents.

Place du Palet Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine grimoire.et.potion@gmail.com

English :

The Grimoire et Potion association will be holding a nocturnal arts and crafts market on Place du Palet, Sunday July 13 from 5pm to 10pm. Over 40 exhibitors will be present.

German :

Der Verein Grimoire et Potion bietet Ihnen am Sonntag, den 13. Juli von 17 bis 22 Uhr einen Nachtmarkt mit Kunst und Kunsthandwerk auf dem Place du Palet. Mehr als 40 Aussteller werden anwesend sein.

Italiano :

L’associazione Grimoire et Potion organizza un mercato notturno di arti e mestieri in Place du Palet domenica 13 luglio dalle 17.00 alle 22.00. Saranno presenti oltre 40 espositori.

Espanol :

La asociación Grimoire et Potion organiza un mercado nocturno de artesanía en la plaza del Palet el domingo 13 de julio de 17:00 a 22:00 horas. Estarán presentes más de 40 expositores.

