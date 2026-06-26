Marché nocturne de Bernières-sur-Mer Îlot des Français Bernières-sur-Mer
mercredi 8 juillet 2026 · Îlot des Français · Bernières-sur-Mer
Informations pratiques
Bernières-sur-Mer
Marché nocturne de Bernières-sur-Mer
Îlot des Français Rue Victor Tesnière Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Vêtements, accessoires, bijoux, illustrations, objets utiles ou de décoration, uniques et faits mains, pour le plaisir de découvrir des univers artistiques et artisanaux.
Le Marché nocturne de créateurs et producteurs locaux, face aux cabines de plage à Bernières-sur-Mer, présente des exposants authentiques, créatifs et émergeants, valorisant leurs savoir-faire.
Vêtements, accessoires, bijoux, illustrations, objets utiles ou de décoration, uniques et faits mains, pour le plaisir de découvrir des univers artistiques et artisanaux.
Les producteurs vous feront déguster des délices de leurs productions locales.
Passez un bon moment en vous restaurant avec les food-trucks et bar de plage sur place, tout en profitant des concerts live sur la même place.
Entrée et stationnement gratuits. .
Îlot des Français Rue Victor Tesnière Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie levillagedesartsetdelacreation@gmail.com
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English : Marché nocturne de Bernières-sur-Mer
Clothing, accessories, jewellery, illustrations, practical and decorative items all unique and handmade inviting you to discover the worlds of art and craftsmanship.
L’événement Marché nocturne de Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Calvados Attractivité
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