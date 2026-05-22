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Marché nocturne de Boisredon Boisredon

Marché nocturne de Boisredon Boisredon samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 17150 Boisredon

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Boisredon

Marché nocturne de Boisredon

Le Bourg Boisredon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Venez nombreux partager une belle soirée d’été au marché nocturne de Boisredon, avec artisanat, produits locaux, restauration sur place, animations musicales et ambiance conviviale.
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Le Bourg Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 75 89  secretariat@boisredon.fr

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English :

Come and enjoy a beautiful summer evening at the Boisredon night market, with crafts, local produce, on-site catering, musical entertainment and a friendly atmosphere.

L’événement Marché nocturne de Boisredon Boisredon a été mis à jour le 2026-05-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge