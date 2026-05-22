Marché nocturne de Boisredon Boisredon
Marché nocturne de Boisredon Boisredon samedi 11 juillet 2026.
Boisredon
Marché nocturne de Boisredon
Le Bourg Boisredon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez nombreux partager une belle soirée d’été au marché nocturne de Boisredon, avec artisanat, produits locaux, restauration sur place, animations musicales et ambiance conviviale.
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Le Bourg Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 75 89 secretariat@boisredon.fr
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English :
Come and enjoy a beautiful summer evening at the Boisredon night market, with crafts, local produce, on-site catering, musical entertainment and a friendly atmosphere.
L’événement Marché nocturne de Boisredon Boisredon a été mis à jour le 2026-05-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge