Marché nocturne de Bolbec Bolbec

Marché nocturne de Bolbec

Rue de la République Bolbec Seine-Maritime

Début : 2025-07-11 16:00:00

fin : 2025-07-11 22:00:00

2025-07-11 2025-08-22

La saison des marchés nocturnes est lancée !

Deux dates pour profiter de cet événement à Bolbec le 11 juillet et le 22 août 2025 de 16h à 22h dans le centre-ville.

Deux dates pour profiter de cet événement à Bolbec le 11 juillet et le 22 août 2025 de 16h à 22h dans le centre-ville. .

Rue de la République Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

English : Marché nocturne de Bolbec

The night market season is here!

Two dates to enjoy this event in Bolbec: July 11 and August 22, 2025 from 4pm to 10pm in the town center.

German :

Die Saison der Nachtmärkte ist eröffnet!

Es gibt zwei Termine, an denen Sie dieses Ereignis in Bolbec genießen können: am 11. Juli und am 22. August 2025 von 16:00 bis 22:00 Uhr im Stadtzentrum.

Italiano :

Al via la stagione dei mercati notturni!

Due date per godersi questo evento a Bolbec: 11 luglio e 22 agosto 2025 dalle 16.00 alle 22.00 nel centro città.

Espanol :

¡La temporada de mercados nocturnos está en marcha!

Dos fechas para disfrutar de este evento en Bolbec: el 11 de julio y el 22 de agosto de 2025 de 16:00 a 22:00 en el centro de la ciudad.

