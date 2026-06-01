Marché Nocturne de Brissay-Choigny Brissay-Choigny
Marché Nocturne de Brissay-Choigny Brissay-Choigny vendredi 12 juin 2026.
Brissay-Choigny
Marché Nocturne de Brissay-Choigny
Brissay-Choigny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le comité des fêtes de Brissay-Choigny vous invite à participer au marché nocturne qui aura lieu le vendredi 12 juin !
Vous êtes artisan, créateur, producteur local ou commerçant? Venez exposer dans une ambiance conviviale et festive !
Emplacement gratuit.
Inscription et renseignements cdt.brissaychoigny@gmail.com et la page Facebook comité des fêtes Brissay Choigny.
Le comité des fêtes de Brissay-Choigny vous invite à participer au marché nocturne qui aura lieu le vendredi 12 juin !
Vous êtes artisan, créateur, producteur local ou commerçant? Venez exposer dans une ambiance conviviale et festive !
Emplacement gratuit.
Inscription et renseignements cdt.brissaychoigny@gmail.com et la page Facebook comité des fêtes Brissay Choigny. .
Brissay-Choigny 02240 Aisne Hauts-de-France cdf.brissaychoigny@gmail.com
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English :
The Comité des fêtes de Brissay-Choigny invites you to take part in the night market on Friday June 12!
Are you a craftsman, designer, local producer or shopkeeper? Come and exhibit your wares in a friendly, festive atmosphere!
Free space.
Registration and information: cdt.brissaychoigny@gmail.com and Facebook page comité des fêtes Brissay Choigny.
L’événement Marché Nocturne de Brissay-Choigny Brissay-Choigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Saint-Quentinois