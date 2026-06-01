Brissay-Choigny

Marché Nocturne de Brissay-Choigny

Brissay-Choigny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le comité des fêtes de Brissay-Choigny vous invite à participer au marché nocturne qui aura lieu le vendredi 12 juin !

Vous êtes artisan, créateur, producteur local ou commerçant? Venez exposer dans une ambiance conviviale et festive !

Emplacement gratuit.

Inscription et renseignements cdt.brissaychoigny@gmail.com et la page Facebook comité des fêtes Brissay Choigny.

Le comité des fêtes de Brissay-Choigny vous invite à participer au marché nocturne qui aura lieu le vendredi 12 juin !

Vous êtes artisan, créateur, producteur local ou commerçant? Venez exposer dans une ambiance conviviale et festive !

Emplacement gratuit.

Inscription et renseignements cdt.brissaychoigny@gmail.com et la page Facebook comité des fêtes Brissay Choigny. .

Brissay-Choigny 02240 Aisne Hauts-de-France cdf.brissaychoigny@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes de Brissay-Choigny invites you to take part in the night market on Friday June 12!

Are you a craftsman, designer, local producer or shopkeeper? Come and exhibit your wares in a friendly, festive atmosphere!

Free space.

Registration and information: cdt.brissaychoigny@gmail.com and Facebook page comité des fêtes Brissay Choigny.

L’événement Marché Nocturne de Brissay-Choigny Brissay-Choigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Saint-Quentinois