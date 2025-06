Marché nocturne de Capbreton Rue du Général de Gaulle Capbreton 11 juillet 2025 19:00

Marché nocturne de Capbreton Rue du Général de Gaulle Place du marché Capbreton Landes

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 23:30:00

2025-07-11

Du 2 juillet au 29 août, tous les lundis, mercredis et vendredis, à partir de 19h dans la rue piétonne (Général de Gaulle) et sur les Allées Marines . L’Union des commerçants du centre-ville vous propose de découvrir les boutiques du centre-ville et les stands éphémères à l’occasion d’une balade nocturne. .

Rue du Général de Gaulle Place du marché

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 59 68 94 udccapbreton@gmail.com

English : Marché nocturne de Capbreton

German : Marché nocturne de Capbreton

Italiano :

Espanol : Marché nocturne de Capbreton

