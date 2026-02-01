Marche nocturne de Château-Salins Château-Salins

Marche nocturne de Château-Salins

L’Amicale des Sports & Loisirs Castelsalinois propose une soirée originale vendredi 27 février une marche nocturne suivie d’un repas convivial entièrement fait maison. Le rendez-vous est fixé à 19h30 sur la place de la Saline pour une boucle de 5¿km entre ville et forêt, idéale pour se dégourdir les jambes et profiter de l’ambiance nocturne.

Après l’effort, place au réconfort à la salle polyvalente, les participants pourront savourer un repas préparé par les bénévoles de l’Amicale, avec soupe aux pois et saucisse, salade, fromage et galette des rois. L’apéritif est offert, les boissons sont en supplément.Tout public

Place de la Saline Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 7 81 87 71 73 aslcmoselle@gmail.com

English :

The Amicale des Sports & Loisirs Castelsalinois is offering an original evening event on Friday February 27: a night walk followed by a convivial home-cooked meal. Meet at 7.30pm in Place de la Saline for a 5km loop between town and forest, ideal for stretching your legs and enjoying the night-time ambience.

After the effort, it’s time for comfort: at the Salle polyvalente, participants can enjoy a meal prepared by Amicale volunteers, with pea soup and sausage, salad, cheese and galette des rois. The aperitif is provided, drinks are extra.

