Marché nocturne de créateurs et producteurs locaux Bernières-sur-Mer

Marché nocturne de créateurs et producteurs locaux Bernières-sur-Mer mercredi 16 juillet 2025.

Marché nocturne de créateurs et producteurs locaux

Ilôt des Français Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 17:00:00

fin : 2025-07-30 23:00:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Marché nocturne de créateurs et producteurs locaux tous les mercredis soirs du 16 juillet au 20 août.

Nous proposons entre 12 et 15 stands de créateurs et producteurs (Illustration, Bd, couture, céramiste, tatouage, produits canadiens…)

Il y aura également deux points de restauration Le Free caribou, et bazic’frit.

Et pour finir un concert live gratuit ou Dj set de 18h à 23h avec un entracte d’une heure entre 20h30 et 21h30. Parking gratuit.

Marché nocturne de créateurs et producteurs locaux tous les mercredis soirs du 16 juillet au 20 août.

Nous proposons entre 12 et 15 stands de créateurs et producteurs (Illustration, Bd, couture, céramiste, tatouage, produits canadiens…)

Il y aura également deux points de restauration Le Free caribou, et bazic’frit.

Et pour finir un concert live gratuit ou Dj set de 18h à 23h avec un entracte d’une heure entre 20h30 et 21h30. Parking gratuit. .

Ilôt des Français Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 30 46 48 38 levillagedesartsetdelacreation@gmail.com

English : Marché nocturne de créateurs et producteurs locaux

Night market with local designers and producers every Wednesday evening from July 16 to August 20.

We propose between 12 and 15 stands of creators and producers (Illustration, comics, sewing, ceramics, tattoos, Canadian products…)

There will also be two food outlets, Le Free caribou and bazic’frit.

And last but not least, a free live concert or Dj set from 6pm to 11pm, with a one-hour intermission between 8:30pm and 9:30pm. Free parking.

German : Marché nocturne de créateurs et producteurs locaux

Nachtmarkt mit lokalen Designern und Produzenten jeden Mittwochabend vom 16. Juli bis zum 20. August.

Wir bieten zwischen 12 und 15 Stände von Kreativen und Produzenten an (Illustrationen, Comics, Schneiderei, Keramiker, Tattoos, kanadische Produkte…)

Es wird auch zwei Essensstände geben: Le Free caribou und bazic’frit.

Und zum Abschluss ein kostenloses Live-Konzert oder Dj-Set von 18 bis 23 Uhr mit einer einstündigen Pause zwischen 20:30 und 21:30 Uhr. Kostenlose Parkplätze.

Italiano :

Un mercato notturno con designer e produttori locali ogni mercoledì sera dal 16 luglio al 20 agosto.

Sono presenti tra le 12 e le 15 bancarelle di designer e produttori (illustrazione, fumetti, cucito, ceramica, tatuaggi, prodotti canadesi, ecc.)

Ci saranno anche due punti di ristoro, Le Free caribou e bazic’frit.

Infine, ci sarà un concerto dal vivo o un DJ set gratuito dalle 18 alle 23, con un intervallo di un’ora tra le 20.30 e le 21.30. Parcheggio gratuito.

Espanol :

Un mercado nocturno en el que participan diseñadores y productores locales todos los miércoles por la noche del 16 de julio al 20 de agosto.

Contamos con entre 12 y 15 puestos de diseñadores y productores (ilustración, cómic, costura, cerámica, tatuajes, productos canadienses, etc.)

También habrá dos puestos de comida, Le Free caribou y bazic’frit.

Por último, habrá un concierto en directo o DJ set gratuito de 18.00 a 23.00 h, con un intervalo de una hora entre las 20.30 y las 21.30 h. Aparcamiento gratuito.

L’événement Marché nocturne de créateurs et producteurs locaux Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-04 par Calvados Attractivité