Marche nocturne de la chapelle deuxième édition Ecole Raymond Faivre Pontarlier

Marche nocturne de la chapelle deuxième édition

Ecole Raymond Faivre 33 Rue Jean Monnet Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Organisée par APE Raymond Faivre.

Ouvert à tous 3 de 4,6 et 11 kms (possibilité d’effectuer les parcours en courant). Marche aux lampions, animations, surprises, ravitaillement. Repas à l’arrivée(hot fondue)dans la cour de l’école sous abris chauffé. Parcours fléché par des balises réfléchissantes.

Munissez vous d’une lampe frontale.

Billetterie en ligne. .

Ecole Raymond Faivre 33 Rue Jean Monnet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 38 05 54 aperfaivrep25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche nocturne de la chapelle deuxième édition

L’événement Marche nocturne de la chapelle deuxième édition Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS