Saint-Morillon

Marché nocturne de la Saint-Maurille

Village de Saint-Morillon Saint-Morillon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Appel aux créateurs, artisans & producteurs locaux

À l’occasion de la Fête de la St-Maurille, le Comité des fêtes de St-Morillon organise un marché nocturne le vendredi 11 septembre à partir de 18h00

Venez exposer, partager votre passion et faire découvrir votre savoir-faire dans une ambiance conviviale et festive.

Marché artisanal & producteurs

Ambiance musicale toute la soirée

Restauration et buvette sur place

Pour plus de renseignements, contactez nous par mail. .

Village de Saint-Morillon Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesstmo@hotmail.com

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English : Marché nocturne de la Saint-Maurille

L’événement Marché nocturne de la Saint-Maurille Saint-Morillon a été mis à jour le 2026-06-26 par Sud Bordeaux Tourisme