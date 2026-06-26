Marché nocturne de la Saint-Maurille Saint-Morillon
Marché nocturne de la Saint-Maurille Saint-Morillon vendredi 11 septembre 2026.
Saint-Morillon
Marché nocturne de la Saint-Maurille
Village de Saint-Morillon Saint-Morillon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Appel aux créateurs, artisans & producteurs locaux
À l’occasion de la Fête de la St-Maurille, le Comité des fêtes de St-Morillon organise un marché nocturne le vendredi 11 septembre à partir de 18h00
Venez exposer, partager votre passion et faire découvrir votre savoir-faire dans une ambiance conviviale et festive.
Marché artisanal & producteurs
Ambiance musicale toute la soirée
Restauration et buvette sur place
Pour plus de renseignements, contactez nous par mail. .
Village de Saint-Morillon Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesstmo@hotmail.com
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English : Marché nocturne de la Saint-Maurille
L’événement Marché nocturne de la Saint-Maurille Saint-Morillon a été mis à jour le 2026-06-26 par Sud Bordeaux Tourisme
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