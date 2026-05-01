Marché Nocturne de l’AMEM de Schweyen Salle communale Schweyen

Schweyen

Marché Nocturne de l’AMEM de Schweyen

Salle communale 1 rue du Windhof Schweyen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous Samedi 30 mai 2026 de 15h à 21h à SCHWEYEN autour de la salle communale pour le Marché Paysan Nocturne organisé en partenariat avec la commune et soutenu par le Département de la Moselle et Moselle Attractivité.

Rejoignez-nous pour (re)découvrir les délicieux produits des Vosges Mosellanes et Qualité MOSL. Tout au long de la journée, vous pourrez déguster des plats paysans fraîchement préparés par les producteurs et les associations locales.

Marché des producteurs et artisans Qualité MOSL

PRODUCTEURS & ARTISANS ANIMATIONS

Viande bovine et porcine, charcuterie, terrines, pâtés, saucissons, légumes, fromage (chèvre et vache), yaourts, escargots en croquille, vente de fleurs, plants pour le potager, popcorn de la ferme, bières artisanales, eau de vie et produits distillés, compositions florales, bougies artisanales, objets en verre, objets en tissu, en tissu recyclé, …

RESTAURATION PAYSANNE

La restauration paysanne, issue directement des fermes locales, sera assurée par les producteurs et les associations tout au long de la journée.

Grillades, paninis fermiers, baguettes-Burger, tartes flambées, escargots en croquille, bar à tartines, crêpes, bières artisanales, vins de Moselle, limonade Lorina, …

ANIMATIONS

– Balades à dos d’ânes par les Ânes de Sophie

– Rallye Forêt par l’association Les Chabots

– Démonstration de conduite d’oies par Serge Klein

– Présence de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche

ANIMATION MUSICALE

Dès 18h, Concert Après la SiesteTout public

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Salle communale 1 rue du Windhof Schweyen 57720 Moselle Grand Est +33 3 72 29 02 61

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English :

Meet us Saturday May 30, 2026 from 3pm to 9pm in SCHWEYEN around the village hall for the Marché Paysan Nocturne organized in partnership with the commune and supported by the Moselle Department and Moselle Attractivité.

Join us to (re)discover the delicious products of the Vosges Mosellanes and MOSL Quality. Throughout the day, you’ll be able to sample freshly-prepared local dishes from producers and local associations.

MOSL Quality producers’ and craftsmen’s market

PRODUCERS & ARTISANS ENTERTAINMENT

Beef and pork, charcuterie, terrines, pâtés, sausages, vegetables, cheese (goat’s and cow’s), yoghurts, snails in croquille, flower sales, plants for the vegetable garden, popcorn from the farm, craft beers, brandy and distilled products, flower arrangements, craft candles, glass objects, fabric objects, recycled fabric, …

COUNTRY-STYLE CATERING

Country-style catering, direct from local farms, will be provided by producers and associations throughout the day.

Grilled meats, farmhouse paninis, baguette-burgers, tarts flambées, snails en croquille, tartine bar, crêpes, craft beers, Moselle wines, Lorina lemonade, ?

ANIMATIONS

– Donkey rides by Les Ânes de Sophie

– Forest rally by Les Chabots association

– Goose-driving demonstration by Serge Klein

– Presence of the Pays de Bitche Tourist Office

MUSICAL ENTERTAINMENT

From 6 pm, Concert Après la Sieste

L’événement Marché Nocturne de l’AMEM de Schweyen Schweyen a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DU PAYS DE BITCHE